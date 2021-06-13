100 ألف سائح توافدوا إلى دهوك خلال 2021.. صور

شفق نيوز / أعلنت مديرية سياحة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الأحد، توافد أكثر من مئة ألف سائح إلى المحافظة خلال النصف الاول من عام 2021 الحالي، غالبيتهم من وسط وجنوب العراق.

وقال مسؤول إعلام المديرية ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من عشرين ألف سائح قصدوا محافظة دهوك في الشهر الماضي"، مبيناً أنه "بذلك وصل عدد السائحين الذين توافدوا الى المحافظة خلال العام الحالي مايزيد عن مئة الف سائح".

وأوضح محمد، أن "القدرة الاستيعابية لإيواء السائحين في فنادق وموتيلات المحافظة تصل إلى 15 ألف شخص"، مبيناً أن "المحافظة لن تتمكن من استيعاب المزيد من السائحين في حال زيادة هذا العدد لعدم وجود أماكن احتياطية للإيواء".

وأشار إلى أن "15 موقعاً سياحياً جديداً افتتحت في حدود المحافظة، وأبرزها وأكبرها هو مشروع (تلفريك دهوك) و(المجمع السياحي) في جبل زاوا المطل على مركز مدينة دهوك".