100 ألف سائح بـ 20 مليون دولار يدخلون السليمانية في نوروز

شفق نيوز/ أكدت مديرية سياحة السليمانية اليوم الأربعاء، دخول عشرات آلاف السُيّاح العرب والأجانب إلى المحافظة للاحتفال بأعياد نوروز.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية سياحة السليمانية ئارام جمال، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ بداية شهر اذار دخل السليمانية أكثر من 100 ألف سائح، 90٪ منهم من وسط وجنوب العراق و10٪ من خارج البلاد"، متوقعا "زيادة العدد خلال اليومين المقبلين وتزايد العدد تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أن "دخول هذا العدد ساهم في تحريك سوق السليمانية"، موضحا أن "دخول 100 ألف سائح ساهم بدخول نحو 20 مليون دولار لسوق السليمانية".

وعن تأثيرات الازمة المالية وموجة الأمطار على دخول السياح بين المتحدث الرسمي باسم مديرية سياحة السليمانية بأن "الأزمة المالية لم تؤثر على الحركة السياحة سلبا كون كل السياح هم من خارج الإقليم، وحركة السياحة أثرت إيجاباً بتحريك السوق".

وتابع جمال: "أما فيما يخص موجة الأمطار فلم يكن لها تأثير على دخول السياح بل أثرت على بعض الأماكن السياحية كسد دوكان وغيرها".