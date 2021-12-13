سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان.. وفيات كورونا تصل إلى 7 آلاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-13T14:24:02+0000
اقليم كوردستان.. وفيات كورونا تصل إلى 7 آلاف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين بتسجيل 10 وفيات جديدة لتصل عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد COVID19 الى 7000 شخص، فيما تم تسجيل 269 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال تلك الفترة ٤٨٧٣ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٢٦٩ مصابا.

واضاف البيان ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت شفاء ٤١٦ مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة ١٠ ليصل مجموع المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس منذ ظهوره الى 7 الاف حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وبشأن الاحصاءات الكاملة، اكد بيان الوزارة ان المراكز الصحية قامت بفحص ٣٥٨٧٦٢٠ شخصا، منذ ظهور الفيروس تم اكتشاف ٣٧٨٦٤٥ حالة اصابة، اكتسب منهم ٣٦٧٨١٣ الشفاء وبقي ٣٨٣٢ مصابا منهم تحت العناية الطبية، مع التأكد من وفاة 7 الاف مصاب في جميع مناطق الاقليم.

related

الإصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2021-08-17 13:35:17
الإصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان تعاود الارتفاع

خلال يوم واحد.. 11 وفاة و657 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-05 14:59:08
خلال يوم واحد.. 11 وفاة و657 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

Date: 2021-07-22 10:18:06
وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-11 16:15:09
انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

Date: 2020-12-18 14:14:26
اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

كورونا كوردستان.. 13 وفاة و1049 إصابة خلال 24 ساعة

Date: 2021-10-04 15:06:47
كورونا كوردستان.. 13 وفاة و1049 إصابة خلال 24 ساعة

اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-05 11:27:10
اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-10-28 11:41:28
اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة