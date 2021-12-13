اقليم كوردستان.. وفيات كورونا تصل إلى 7 آلاف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين بتسجيل 10 وفيات جديدة لتصل عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد COVID19 الى 7000 شخص، فيما تم تسجيل 269 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال تلك الفترة ٤٨٧٣ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٢٦٩ مصابا.

واضاف البيان ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت شفاء ٤١٦ مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة ١٠ ليصل مجموع المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس منذ ظهوره الى 7 الاف حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وبشأن الاحصاءات الكاملة، اكد بيان الوزارة ان المراكز الصحية قامت بفحص ٣٥٨٧٦٢٠ شخصا، منذ ظهور الفيروس تم اكتشاف ٣٧٨٦٤٥ حالة اصابة، اكتسب منهم ٣٦٧٨١٣ الشفاء وبقي ٣٨٣٢ مصابا منهم تحت العناية الطبية، مع التأكد من وفاة 7 الاف مصاب في جميع مناطق الاقليم.