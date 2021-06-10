10 وفيات و528 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ١٠ وفيات و٥٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٥٩٤ مريضا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم (470) للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID19 في الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها اجرت (٨١٨٤) فحصا جديدا من بينها (٣٣٠٣) في اربيل و(١٤٣٣) في السليمانیة و(٣٠٣٨) في دهوك و(٢٨) في حلبجة (٣٨٢) گرمیان، مؤكدة تسجيل (٥٢٨) اصابة جديدة من بينها (٨٢) في اربيل و(٢٣٣) في السليمانیة و(١٦٧) في دهوك و (٢) في حلبجة و(٤٤) في گرمیان.

واشار البيان الى اكتساب (٥٩٤) مصابا الشفاء خلال الفترة ذاتها من بينهم (١٨٧) في اربيل و(٢٢١) في السليمانية و(١٢٢) في دهوك و(١١) في حلبجة و(٤٧) في گرمیان و(٦) راپرين، مبينا انها سجلت (١٠) وفيات من بينهم (٢) في اربيل و (٦) في السليمانیة و(٢) في دهوك.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في الاقليم بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا من الحجر، لافتا الى اجراء (١٩٦١٧٩٨) فحصا من بينها (٦٨٣٨٠٢ اربيل، ٤٧٢٣٧١ السليمانیة، ٧٨٩٨٦١ دهوك، ١٥٧٦٤حلبجة).

واضاف البيان ان مجموع المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره في الاقليم بلغ (١٧٥٤٠٩) من بينهم (٥٣٨٠١ اربيل، ٥٦٦٢٨ السليمانیة، ٦١٢٤٣ دهوك، ٣٧٣٧ حلبجة)، فيما اكتسب (١٦٣٢٦٨) مصابا الشفاء من بينهم (٥١٠٦٦ اربيل، ٤٩٩٨٩ السليمانیة، ٥٨٦٧٢ دهوك، ٣٥٤١ حلبجة).

كما اجمل البيان عدد المصابين الباقين تحت العناية الطبية بـ(٧٧٩٢) من بينهم (١٦٥٤ اربيل، ٤٦٥٢ السليمانیة، ١٥٠٧ دهوك، ٥٥ حلبجة)، فيما بلغ عدد المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس بـ(٤٣٤٩) من بينهم (١١٨٨ اربيل، ١٩٩٠السليمانیة، ١٠٢١ دهوك، ١٥٠ حلبجة).