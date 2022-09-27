10 آلاف سائح اسبوعياً.. أجواء اربيل وقلعتها التاريخية تجذب السياح (صور)

شفق نيوز/ مع انقضاء فصل الصيف وبدء انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان، تتوافد أعداد كبيرة من السياح من مختلف المدن العراقية على مدينة اربيل قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وتقيد حركة العوائل.

تقول آمنة الشمري (33 عاماً) القادمة من محافظة بغداد، لوكالة شفق نيوز، ان "الأجواء في مدينة أربيل باتت جميلة جدا وهذا ما دفعنا للقدوم إليها هرباً من حرارة المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد التي ما تزال حرارتها مرتفعة نسبيا مقارنة بمحافظات اقليم كوردستان".

من جهته يقول سعدون الدليمي الذي جاء من محافظة الانبار، لوكالة شفق نيوز، ان "أكثر ما يميز مدينة اربيل في الوقت الحالي هو وجود ثقافات عديدة خاصة في الاماكن العامة مثل القلعة لاننا يمكننا ان نجد جنسيات مختلفة من السياح اضافة الى وجود مأكولات من مختلف الثقافات هنا".

بدوره يقول مدير سياحة اربيل سيروان توفيق، لوكالة شفق نيوز، ان "مدينة اربيل تستقبل في الوقت الحالي نحو 10 آلاف سائح اسبوعيا حيث يأتي اغلبهم من محافظات وسط وجنوب العراق".

واشار الى ان "هذا العدد قد يرتفع أكثر من بدء درجات الحرارة بالانخفاض أكثر في محافظات اقليم كوردستان"، مؤكدا ان "حكومة الإقليم قدمت العديد من التسهيلات لدخول السياح في السيطرات".