10 إصابات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 5 ذكور و5 إناث.

وأوضح أن حالات الاصابة توزعت في كركي لكي معبدة 1 حالة -كوباني 2 حالة -الرقة 3 حالة -الطبقة 3 حالة -الشهباء 1 حالة.

وأكدّ مصطفى شفاء 4 حالات جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8540 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1222 حالة شفاء.