دعوى قضائية ضد المتورطين في حريق قيصرية أربيل ونداء لتسريع التعويضات

شفق نيوز/ أعلن أصحاب المحال التجارية في سوق القيصرية بمدينة أربيل، يوم الأربعاء، رفع دعاوى قضائية ضد منفذي حريق القيصرية، مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين.

وقال فرمان حاجي سعد، ممثلا عنهم، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "لقد قمنا برفع دعاوى قضائية ضد من قاموا بإحراق القيصرية، وللأسف الشديد، تبين أن المنفذين ينتمون إلى جهة كوردية".

وطالب حاجي سعد، الجهات الحكومية بتقديم تعويضات للمتضررين مشابهة لتلك التي تم تقديمها في سوق دهوك، مؤكداً أنهم سيعلنون عن حملة دعم لمساعدة المتضررين.

وأضاف سعد، أن "عدد المحال المتضررة في السوق بلغ 227 محلاً، وللأسف فإن أعمال إعادة التأهيل تسير ببطء، ونطالب بتسريعها".

ومطلع تموز الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين في حوادث حرائق في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وتسببت بأضرار كبيرة.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط حزب العمال الكوردستاني في هذه الأعمال، مشيراً إلى عدم وجود أي دليل يربط الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب بهذه الأفعال.