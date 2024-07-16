‏نيجيرفان بارزاني: عاشوراء فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات وتبني اللاعنف

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، على أن العاشر من شهر محرم فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "X" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز "في ذكرى عاشوراء الأليمة، نستوحي معاني الصبر والإيمان وقيم التضحية والشجاعة التي جسدها الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الكرام في معركة كربلاء، حيث وقفوا بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق".

وأضاف "ذكرى عاشوراء تمثل فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات، وتبني مبادئ اللاعنف والتسامح والأخوة بين جميع مكونات شعبنا، من أجل بناء مستقبل مشرق لوطننا يحقق تطلعات الجميع في العيش الكريم والأمان والاستقرار والازدهار".

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق والعالم ليلة العاشر من شهر محرم "عاشوراء" بطقوس خاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس وأصحابه في معركة الطف التي جرت في كربلاء سنة 680 ميلادية.