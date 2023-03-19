يوهمون المواطنين بالتبرع لمرضى السرطان.. القبض على أربعة محتالين في أربيل

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة انتحال صفة المنظمات الإنسانية.

‏وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شابين وفتاتين (م. ن. خ) و(ح. ش. م) و(هـ. ا. ا) و(ڤ. ح. س) كانوا يأخذون تبرعات من المواطنين باسم منظمات إنسانية وأيضاً بيع كتب وإيهام المواطنين بالتبرع بثمنها لمستشفى "نانكلي" الخاص بمرضى السرطان.

وأضافت "تم توقيف المتهمين بأمر القاضي والتحقيقات معهم مستمرة".