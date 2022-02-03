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يونامي عن قتل "المتحولة جنسيا" بدهوك: لا مكان لجرائم الشرف في المجتمع الديمقراطي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-03T15:20:00+0000
يونامي عن قتل "المتحولة جنسيا" بدهوك: لا مكان لجرائم الشرف في المجتمع الديمقراطي

شفق نيوز/ وصفت بعثة الامم المتحدة في العراق، يوم الخميس، حادثة مقتل "متحولة جنسيا" في دهوك باقليم كوردستان بأنها "مرعبة"، مشددة "لا مكان لجرائم الشرف" في المجتمع الديمقراطي.

وقالت في بيان لها صدر، مساء اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "حادثة مقتل امرأة متحولة جنسياً في دهوك مرعبة"،  موضحة "نلاحظ جهود حكومة إقليم كوردستان لملاحقة المشتبه بهم".

وأضافت أن الكراهية والتمييز وما يسمى بجرائم "الشرف" لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي، مؤكدة أن التحقيق والمساءلة أمران أساسيان لمنع مثل هذه الجرائم المروعة، تحت أي ذريعة.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، بإصدار السلطات مذكرة قبض بحق قاتل "المتحول جنسياً" دوسكي آزاد، وتعميمها على المطارات والمعابر الحدودية بهدف إلقاء القبض عليه.

وفي 31 كانون الثاني الماضي، لقي "متحول جنسيا" مصرعه في دهوك بإقليم كوردستان على يد شقيقه الذي فر إلى خارج البلاد.

 

 

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