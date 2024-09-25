"يونامي" تأمل تنافساً "سلمياً" في انتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يوم الأربعاء، عن ترحيبها ببدء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ونقل موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة، بيان بعثة "يونامي" صدر اليوم وترجمته وكالة شفق نيوز، تأكيدها على أهمية ضمان أجواء انتخابية خالية من العنف والترهيب، وتركيز المشاركين على التنافس السلمي بين الآراء والبرامج، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، عبر اتخاذ قرارات مستنيرة.

وبحسب البيان، فإن بعثة الأمم المتحدة تأمل من المرشحين والأطراف السياسية الفاعلة الاخرى ووسائل الاعلام كافة، بأن تعزز مناخ الاحترام والشمول والحوار طوال الحملة الانتخابية، مشددة على اهمية "مصداقية هذه الانتخابات في تهيئة بيئة امنة للمرشحين والناخبين كافة، وخصوصا النساء اللواتي يواجهن تحديات مختلفة في كثير من الاحيان اثناء العمليات الانتخابية".

ودعا البيان الاممي الى ضرورة "معالجة اي نزاعات تتعلق بالانتخابات من خلال الآليات المتاحة بما في ذلك تلك وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وختم البيان بالتأكيد على استمرار بعثة "يونامي "بدعم عملية انتخابية عادلة وشفافة تعكس تطلعات "جميع الناس في اقليم كوردستان".

و أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، أمس الثلاثاء، انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان اعتبار من اليوم الاربعاء، و ستستمر لمدة 20 يوماً فقط.

وقال القاضي محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن الحملة ستنطلق اعتبارا من 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ولغاية يوم 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف أن 1190 شخصا رشحوا انفسهم لانتخابات كوردستان، منوها إلى مشاركة 136 قائمة انتخابية.

كما أشار القاضي محمد إلى تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.