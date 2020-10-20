سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"يونامي" تنتقي إقليم كوردستان لتوقيع مذكرة خاصة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-20T08:08:47+0000
"يونامي" تنتقي إقليم كوردستان لتوقيع مذكرة خاصة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ وقعت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق "يونامي" يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم طبية خاصة بفيروس كورونا مع المديرية العامة للصحة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة في الإقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش توقيع المذكرة، إن "أعضاء المنظمة اوصوا باختيار اقليم كوردستان من بين سائر العراق لتوقيع المذكرة ونحن نشكرهم على ذلك، وستكون- المذكرة- خاصة لمعالجة واستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد".

واضاف أن "اقليم كوردستان ومستشفيات اربيل ووفق مضمون المذكرة ستكون بإشراف مباشر من قبل الطواقم الطبية للبعثة من خلال الإشراف على المصابين بالمرض"، منوها الى انه "هذه ليست المرة الاولى التي تزكي فيها المنظمة اقليم كوردستان بما يتعلق مواجهة الفيروس".

وتابع الوزير ان "اختيار اقليم كوردستان ونقل مستشفيات البعثة إليه رسالة تثبت مدى جاهزية وقدرة الكوادر الطبية والمستشفيات في الإقليم على مكافحة الجائحة، وانها ترتقي الى مستوى الدول المتقدمة".

related

بارزاني وصالح يؤكدان على ضرورة حل مسألة رواتب وحصة الاقليم بالموازنة

Date: 2020-05-11 16:54:12
بارزاني وصالح يؤكدان على ضرورة حل مسألة رواتب وحصة الاقليم بالموازنة

صحة كوردستان تطالب المراسلين والمصورين الصحفيين بإخضاع انفسهم للفحص من كورونا

Date: 2020-04-09 16:04:10
صحة كوردستان تطالب المراسلين والمصورين الصحفيين بإخضاع انفسهم للفحص من كورونا

كوردستان تمنع دخول 50 طناً من بضائع ايرانية غير مطابقة للمواصفات

Date: 2019-08-05 21:44:14
كوردستان تمنع دخول 50 طناً من بضائع ايرانية غير مطابقة للمواصفات

دهوك ترحب بحظر التجوال باربيل والسليمانية وتقرر اغلاق اماكن وتستثني اخرى

Date: 2020-03-14 11:47:49
دهوك ترحب بحظر التجوال باربيل والسليمانية وتقرر اغلاق اماكن وتستثني اخرى

منظمة تنشر احصائية للاجئين الساكنين في كوردستان

Date: 2019-07-07 22:25:29
منظمة تنشر احصائية للاجئين الساكنين في كوردستان

كهرباء كوردستان تعلن عودة انتاج الطاقة الى طبيعتها

Date: 2020-02-23 21:23:25
كهرباء كوردستان تعلن عودة انتاج الطاقة الى طبيعتها

مرشح لزعامة حزب في اقليم كوردستان يسحب ترشيحه

Date: 2019-12-27 14:54:06
مرشح لزعامة حزب في اقليم كوردستان يسحب ترشيحه

برلمان كوردستان يحدد 10 حزيران موعدا لاداء بارزاني اليمين وترقب لاولى قراراته

Date: 2019-05-30 11:48:44
برلمان كوردستان يحدد 10 حزيران موعدا لاداء بارزاني اليمين وترقب لاولى قراراته