"يونامي" تنتقي إقليم كوردستان لتوقيع مذكرة خاصة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ وقعت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق "يونامي" يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم طبية خاصة بفيروس كورونا مع المديرية العامة للصحة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة في الإقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش توقيع المذكرة، إن "أعضاء المنظمة اوصوا باختيار اقليم كوردستان من بين سائر العراق لتوقيع المذكرة ونحن نشكرهم على ذلك، وستكون- المذكرة- خاصة لمعالجة واستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد".

واضاف أن "اقليم كوردستان ومستشفيات اربيل ووفق مضمون المذكرة ستكون بإشراف مباشر من قبل الطواقم الطبية للبعثة من خلال الإشراف على المصابين بالمرض"، منوها الى انه "هذه ليست المرة الاولى التي تزكي فيها المنظمة اقليم كوردستان بما يتعلق مواجهة الفيروس".

وتابع الوزير ان "اختيار اقليم كوردستان ونقل مستشفيات البعثة إليه رسالة تثبت مدى جاهزية وقدرة الكوادر الطبية والمستشفيات في الإقليم على مكافحة الجائحة، وانها ترتقي الى مستوى الدول المتقدمة".