"يونامي" تدين أعمال العنف في السليمانية وتدعو إلى التهدئة

شفق نيوز/ أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" يوم الثلاثاء أعمال عنف واسعة النطاق تخللت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت "يونامي" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين أعمال العنف التي رافقت احتجاجاتٍ عامةً في محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن وقوع خسائر في الأرواح وإصاباتٍ وتدميرٍ للممتلكات".

وأعربت البعثة عن "تعازيها لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وشدد يونامي على "وجوب حماية الحق في التظاهر السلمي، ومن المحتّم أن تظل المظاهرات سلمية"، مضيفة "يتعيّن السماح لوسائل الإعلام بنقل الأخبار بحريةٍ دون ترهيبٍ أو ضغط".

وتابعت بالقول، "يجب أن تبدأ التحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكلٍ كامل"، داعية إلى التهدئة.

كما حثت البعثة، سلطات إقليم كوردستان، على ضمان حريات التجمع والتعبير.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.