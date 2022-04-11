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يوم غد.. كوردستان تستعيد خمسة جثامين جديدة من غرقى بحر إيجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T13:12:25+0000
يوم غد.. كوردستان تستعيد خمسة جثامين جديدة من غرقى بحر إيجة

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وصول خمسة جثامين جديدة لمواطنين كورد غرقت مراكبهم في بحر ايجة في اليونان نهاية العام الماضي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بهدف البحث عن مصير المفقودين بعد غرق ثلاثة قوارب في بحر إيجه باليونان، وعقب اعادة تسعة جثامين في شهر شباط وأيضاً الصبي ريوار (11) عاماً في شهر آذار الماضي، من المقرر إعادة جثامين عدد من الضحايا الاخرين في يوم غد وهم ضحايا نفس الحادثة".

وأضافت الدائرة أنه "بتوصية من رئيس الحكومة تقرر اعادة جثامين خمسة من الضحايا بعد التعرف عليهم وإكمال الاجراءات القانونية واجراء فحص الحمض النووي للضحايا".

وبينت الدائرة أنه "تم سابقاً التنسيق مع القنصل العام اليوناني في اقليم كردستان ومع السفارة العراقية في اليونان لمعرفة مصير الضحايا".

وكانت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين اعلنت ، في 29 كانون الأول 2021، مصرع وفقدان 32 شخصا من سكان إقليم كوردستان خلال حوادث غرق زوارق المهاجرين في بحر ايجة خلال ثلاثة أيام.

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