يوم حافل بالسليمانية.. 200 قطة يتنافسن على لقب "صاحبة الجلالة" (صور)

شفق نيوز – السليمانية

أقامت مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، مهرجانًا فريدًا من نوعه لاختيار "ملكة جمال القطط"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 قطة من مختلف مناطق المحافظة، وسط حضور جماهيري مميز واهتمام إعلامي واسع.

وقال المشرف العام على المهرجان عثمان جلال لوكالة شفق نيوز، انه "نقيم هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وقد توسعت المشاركة هذا العام بشكل لافت، حيث استقبلنا أكثر من 200 قطة، تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة وتحاليل شاملة للتأكد من خلوّها من أي أمراض معدية أو وراثية، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمسابقة."

وأضاف جلال، ان "المهرجان لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل يحمل أهدافًا تثقيفية وتوعوية أيضًا، تهدف إلى تعزيز ثقافة العناية بالحيوانات الأليفة، خصوصًا القطط، وتشجيع المواطنين على تبنيها ورعايتها بطريقة صحيحة"، مشيرا الى أن "لجنة التحكيم تضم مجموعة من الأطباء البيطريين والمتخصصين في سلوك الحيوانات، وسيتم تقييم القطط المشاركة بناءً على معايير متعددة تشمل الصحة العامة، ونظافة الفرو، والرشاقة، والتفاعل مع البشر، والهدوء النفسي".

وأوضح أن "القطط الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ستحصل على جوائز خاصة، من بينها وجبات غذائية فاخرة لمدة 6 أشهر، وبطاقات رعاية طبية مجانية، وإكسسوارات مميزة، إلى جانب شهادات تقدير خاصة من إدارة المهرجان، كما ستوزع هدايا رمزية على جميع القطط المشاركة".

وتابع: "نطمح إلى تحويل هذا المهرجان إلى تقليد سنوي دائم، وربما يمتد مستقبلاً ليصبح مهرجانًا إقليميًا أو دوليًا، لما يحمله من رسالة إنسانية وثقافية مهمة تجاه الكائنات الأليفة."