يوم بلا وفيات.. صحة الإقليم تسجّل 237 اصابة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مدن الإقليم.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن دوائر الصحة في الاقليم سجلت 237 اصابة.

واضاف البيان؛ أن الاصابات توزعت على هذا النحو: 135 حالة في اربيل، 68 في السليمانية، 21 في دهوك، 11 في كرميان، وحالتين في رابرين.

ووفقا للبيان فقد تماثل 83 مريضا بالجائحة للشفاء التام وكما يأتي: 21 في اربيل، 32 السليمانية 25 دهوك، حالة واحدة في حلبجة ، 4 مرضى في كرميان.

فيما لم تشهد مستشفيات الإقليم تسجيل أي حالة وفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات 108954 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الكلي 103514 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات بسبب الجائحة 3519 حالة وفاة.