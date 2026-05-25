يوم الجمعة.. استئناف الرحلات بين السليمانية وإيران

شفق نيوز- السليمانية

أعلن رئيس اتحاد شركات السياحة في السليمانية، عطا أنور، يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وإيران اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة، متوقعاً توافد أعداد كبيرة من السياح إلى محافظة السليمانية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال عطا أنور، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلات الجوية بين السليمانية وطهران ستُستأنف رسمياً يوم الجمعة المقبل، بعد فترة من التوقف"، مبيناً أن شركات السياحة أكملت استعداداتها لاستقبال موسم العيد.

وأضاف أن "التحضيرات جارية لاستقدام السياح من إيران إلى إقليم كوردستان، إلى جانب تنظيم رحلات للمجاميع السياحية من الإقليم باتجاه مناطق شمالي إيران خلال أيام العيد".

وأشار رئيس اتحاد شركات السياحة في السليمانية، إلى أن التوقعات تشير إلى تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين من وسط وجنوب العراق نحو محافظة السليمانية، بالتزامن مع عطلة العيد، لما تتمتع به المحافظة من أجواء معتدلة ومواقع سياحية يقصدها الزوار سنوياً.

ولفت أنور إلى أن القطاع السياحي تأثر خلال العام الحالي بالتوترات الأمنية والتطورات الإقليمية، موضحاً أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، انعكست بصورة مباشرة على حركة السياحة والتنقل في المنطقة، وأثرت على حركة المسافرين والرحلات الجوية خلال الفترة الماضية.