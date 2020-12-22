يهود كوردستان يحتفلون بعيد الحانوكا ويدعون لاعمام السلام في الإقليم والعراق

شفق نيوز/ اجتمع اليهود اقليم كوردستان العراق الذين يعيشون في أربيل عاصمة أقليم كوردستان العراق للأحتفال بعيد الأنوار لهذا العام، بحضور ممثلين من كل من الأديان السماوية المتنوعة في الإقليم.

وأكد اليهود المحتفلون في أقليم كوردستان العراق أن المعتقدات المختلفة في أقليم كوردستان عاش معا لمئات السنين، وإنهم حموا معتقداتهم.

وقال وزير الدولة لشؤون المكونات في إقليم كوردستان؛ "نحن فخورين بأن الأستقرار قد تحقق لجميع المعتقدات والهويات في أقليم كوردستان".

من جهته؛ قال وزير النقل والمواصلات آنو جوهر؛ نحن في ظل حماية الإقليم، والتوصل الى فكرة فهم حب الأديان والتعايش السلمي لجميع الأديان. وتم بأشراف الحاخام دانيال بدء المراسيم لعيد النور (حانوكا) ومباركة هذا اليوم المقدس، عيد اليهود في العالم.

وتم التحضير لهذا الاحتفال من قبل منظمة آراميك والمسؤول على الجالية اليهودية في أقليم كوردستان.

وألقى السيد رنج كوهين كلمته الافتتاحية، مذكرا بقدسية العيد المبارك وتنوير شمعة العيد، وتم بعد ذلك بدء تكملة المراسيم والتهنئة، كما تم إلقاء كلمة الأستاذ سامان ناصح مباركا فيها العيد المقدس وشارك الاستاذ كامران كوهين في كلمة بهذا الاحتفال.

وبمباركة وأشراف الحاخام دانيال حاخام يهود أقليم كوردستان حيث تم إشعال شموع العيد بإشرافه الديني لعيد حانوكا المبارك عن طريق برنامج (zoom) حيث كان يشرف على مراسيم العيد المقدس، وألقى كلمة لمباركه العيد لجميع الحضور والعالم حتى نهاية المراسيم.

وتم أيضا إلقاء كلمة من السيد آدوين شكر؛ بهذا العيد المبارك وإحياءه عن طريق برنامج (zoom) دعا فيها لنشر السلام في جميع أنحاء العراق وأقليم كوردستان.

والسيد شكر هو مسؤول الجالية اليهودية البريطانية ونائب رئيس الكنيست اليهودي البريطاني ونائب رئيس الكنيست اليهودي الأورپي.

وشارك العديد من ممثلي القنصليات العامة في أربيل وأعضاء من برلمان أقليم كوردستان، ونخبة من كبار الشخصيات.

وتوجهت الجالية اليهودية في اقليم كوردستان بالشكر والثناء على حكومة أقليم كوردستان العراق للسماح بأحياء هذا العيد المقدس.