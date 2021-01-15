أين يقضي العمال الأجانب عطلة نهاية الأسبوع في السليمانية؟

شفق نيوز/ يقضي العمال الأجانب عطلة نهاية الأسبوع في السليمانية، في حديقة "باخ كشتي"، للترويح عن أنفسهم بعد أسبوع عمل متعب.

ويلتئم شمل العمال الأجانب في الحديقة العامة "باخ كشتي" يوم الجمعة التي تعتبر عطلة للعمالة الاجنبية من النيبال وبنغلادش والهند والصين ودول آسيوية مختلفة، فهم يلتقون للتسامر والحديث واستراحة عمل في اخر الاسبوع.

ولا يفوّت بعض العمال الآسيويين يوم العطلة فرصة كسب دخل اضافي، مستثمرين تجمع عمال آسيويين يتوقون لتذوق الأطعمة بلادهم، إذ يقومون ببيع الاطعمة الآسيوية والاطباق المختلفة من اكلات بلدانهم، تمتاز بنكهة البهارات الخاصة ببلدانهم، ليستمتع بها العمال و يستذكرون بلدانهم بوجبة لذيذة وأحاديث ممتعة في أجواء المطر الخفيف.

يشار إلى أن هناك 30 ألف عامل أجنبي في اقليم كردستان، ويعمل أغلبهم في قسم الخدمات والتنظيف، بحسب منظمات تعنى بالعمالة الاجنبية في اقليم كردستان.