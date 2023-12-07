ينطلق بعد غد.. مهرجان دهوك السينمائي العاشر يحدد الحكام وعدد الأفلام المشاركة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي العاشر، اليوم الخميس، أسماء المحكمين والأفلام المشاركة في قسمي مسابقات "السينما العالمية" و"السينما الكوردية"، فيما بينت أن العدد الكلي للأفلام المشاركة تجاوز الـ100 فيلم.

وقال عضو اللجنة الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدورة من المهرجان التي تعقد تحت شعار اللغة الكوردية الام وتعرض فيها افلام بنحو 16 لغة مختلفة ويحضرها ضيوف من 34 دولة"، مبينا ان قسم "السينما الكوردية سيشهد عرض 50 فيلما، أما قسم الافلام العالمية فيعرض 66 فيلما ليكون المجموع 116 فيلما وهو ما يزيد بكثير عن الدورة السابقة للمهرجان".

وأشار جهاني إلى أن "26 فيلما كورديا وكذلك 31 فيلما اجنبيا اي مامجموعه 57 فيلما يشارك في قسم المسابقات من أجل حصد جوائز المهرجان".

من جهته قال عضو هيئة اختيار الافلام الكوردية والاجنبية شوكت امين كوركي المدير الفني للمهرجان في مؤتمر صحفي خاص بالمهرجان إن "أعضاء لجنة اختيار قسم الافلام الكوردية ضم المخرج مسعود عارف والمخرج والممثل حسين حسن والناقدة الدكتورة كوثر جبار، والمخرج سنان يوسف اوغلو، والمنتج فؤاد جلال اضافة الى الفنان شيرزاد عبد الله"، مضيفا ان "أعضاء لجنة اختيار الأفلام الأجنبية تتألف من الناقد سعيد تراكجي اوغلو والمونتير شارلوت بوك والصحفي يلماز اوزديل والممثل والمنتج روز حاجو والكاتبة فاطمة بارماكسيز".

واضاف كوركي ان "هناك خمسة اقسام في المسابقات للدورة الحالية وان المحكمين المشاركين في هيئة محكمي قسم مسابقات الأفلام السينمائية الدولية هم كل من رئيس المحكمين امين البر والمخرج والسيناريست التركي والروائية والسيناريست الايرانية مهسا محب علي ونيرمال ديهل من الهند وارتور زيورسكي من بولندا والسيناريست والمخرج الافغاني المقيم في فرنسا شبنم زرياب".

اما فيما يخص محكمي الافلام الكوردية أشار كوركي الى ان "أعضاء هيئة المحكمين للأفلام الطويلة فهم كل من رئيس هيئة المحكمين والمنتج الفرنسي كاميلا لايمل والممثلة الايرانية مريم بوباني والممثل العراقي محمود ابو العباس والملحن والمطرب الكوردي المقيم في ألمانيا نظام الدين اريج والمنتجة الأمريكية اليسا راسباخ".

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان خلال الفترة من 9-16 من شهر كانون الاول الجاري تحت شعار "اللغة الكوردية" بمشاركة دولية واسعة.