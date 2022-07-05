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ينتج 2 ميغاواط.. جامعة دهوك تنجز مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T17:38:56+0000
ينتج 2 ميغاواط.. جامعة دهوك تنجز مشروعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (صور)

شفق نيوز/ أنجزت حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الاتحاد الاوروبی، يوم الثلاثاء، مشروعاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح جامعة دهوك.

وقال المدير التنفيذي للمشروع، سالار احمد، لوكالة شفق نيوز، ان المشروع ينتج 2 ميغاواط ويشغل مساحة 10 دونمات من الأرض داخل الحرم الجامعي.

وبين ان المشروع يتألف من 3776 لوحاً للطاقة الشمسية بتصميم الماني، و75% من العمل تم إنجازه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال المهندس ازاد عصمت، إن المشروع هو الأول على مستوى العراق حيث سيربط هذا المشروع بالشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان.

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