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يمشي منذ 10 شهور: اسباني في السليمانية متجها الى قطر (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-13T10:10:35+0000
يمشي منذ 10 شهور: اسباني في السليمانية متجها الى قطر (فيديو)

شفق نيوز/ وصل رجل إسباني الى اقليم كوردستان مشيا على الأقدام من بلاده في مسيرة ستقوده إلى قطر لحضور مباريات مونديال كرة القدم المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

وأظهر فيديو لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الرجل الاسباني وهو يسير في شوارع مدينة السليمانية ويجر خلفه عربة صغيرة وعليها علم إسبانيا. 

واوضح التقرير المصور الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الاسباني سانتياغو سانشيز، وهو من مدريد، بدأ رحلته سيرا على الأقدام منذ 10 شهور، وصولا الى اقليم كوردستان، على امل الوصول الى قطر لمشاهدة مباريات المنتخب الإسباني لكرة القدم في الدوحة. 

ويظهر الشريط المصور سانشيز وهو يجر العربة المربوطة بخصره، ويحمل فيها أمتعته وبعض الطعام المخصص للرحلة. كما انه يصافح بعض المواطنين الكورد الذين كانوا يرحبون به في شوارع السليمانية. 

وذكر التقرير؛ أن سانشيز كان يسير ما بين 10 كيلومترات و30 كيلومترا يوميا في رحلته هذه نحو قطر. 

ونقل التقرير عن سانشيز وهو رياضي ومدرب لكرة القدم يعمل في مدريد، قوله إن "فكرة هذه الرحلة هي تشجيع وإلهام الناس الاخرين بان بامكانهم الذهاب بعيدا ولو بموارد قليلة". 

وختم التقرير المصور بالإشارة إلى أن سانشيز سيبقى في السليمانية عدة ايام قبل ان يعبر الحدود نحو إيران، ومن هناك سيستقل قاربا عبر مياه الخليج، نحو قطر.

ترجمة: وكالة شفق نيوز

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