يقام في مكانين خلال 5 أيام..  معرض للنحت العراقي المعاصر يجمع فنانين عربا وكورد في السليمانية

شفق نيوز / اقيم في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، معرض للنحت العراقي المعاصر بمشاركة عدد من النحاتين الكورد والعرب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض، أقيم اليوم، بحضور المدير العام لدائرة الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب وعدد من الفنانين والضيوف.

وأضاف المراسل شارك في المعرض نحاتين من الكورد والعرب تحت شعار (تجارب النحت العراقي المعاصر)، مبينا انه سيستمر حتى 12/1/2023 في صالة متحف السليمانية، على ان يقام مرة أخرى يوم 13-14⁄ 1 في جامعة جيهان في السليمانية.