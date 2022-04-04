إيقاف توزيع البنزين الحكومي بمدينة في اقليم كوردستان حتى إشعار آخر

شفق نيوز / أعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إيقاف توزيع البنزين المدعوم حكومياً بشكل مؤقت.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بسبب عدم التزام سواق المركبات بالضوابط الموضوعة لتوزيع الوقود المدعوم حكومياً بسعر (690) دينار للتر البنزين، وسيستمر حتى إشعار آخر".

وتعاني أغلب مناطق السليمانية وإدارة گرميان مشكلة ارتفاع أسعار الوقود بسبب قلة الحصة المخصصة من الحكومة الاتحادية، ما ولّد ردود أفعال متباينة من أصحاب المركبات.

وكانت لجنة الطاقة في إدارة حلبجة، ضمن إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الأحد، وضع محددات وضوابط لتوزيع الوقود المدعوم حكومياً في محطات الوقود، وذلك بهدف تقليل الزخم الحاصل على محطات توزيع البنزين، وتضمنت منع منح الوقود للسيارات التي لا تحمل لوحة أرقام، وكذلك منع منح الوقود للدراجات النارية.

وتعاني مناطق إقليم كوردستان، من شحة في البنزين وارتفاع أسعاره بسبب قلة الكمية المرسلة من وزارة النفط الاتحادية.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كردستان، حيث وصلت سعر اللتر الواحد مؤخراً إلى أكثر من ألف دينار عراقي، ويباع البنزين حاليا في مدينة السليمانية بسعر 1100 دينار للتر الواحد من (المحسن)، والبنزين العادي بـ 1000 دينار، فيما يباع اللتر الواحد من نوعية (السوبر) بـ 1175 ديناراً.