إيقاف بث قنوات BEIN SPORTS غير المرخّص في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قراراً يلزم شركات تقديم خدمات الإنترنت بإيقاف بث قنوات BEIN SPORTS التي تُعرض داخل الإقليم عبر منصّات IPTV بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة للبريد والاتصالات أخطرت شركات الإنترنت بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بضرورة إيقاف بث تلك القنوات، بعد رصد قيام عدد من القنوات المحلية ببث محتوى الشبكة الرياضية دون حصولها على الترخيص الرسمي".

وأوضحت أن "هذا القرار يأتي بهدف منع الانتهاكات القانونية وحماية حقوق البث والملكية الفكرية"، مؤكدة أن "على جميع شركات الإنترنت الالتزام بوقف بث القنوات المخالفة خلال مدة أقصاها شهر واحد".

وأكدت الوزارة أن "أي قناة ترغب في بث محتوى شبكة BEIN SPORTS عبر الإنترنت داخل إقليم كوردستان يجب أن تحصل على تفويض رسمي من الجهة المالكة، التزاماً بالقوانين والتعليمات النافذة في الإقليم".