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إيقاف التجنيد الإجباري وإطلاق سراح المعتقلين في منبج بعد احتجاجات شعبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T12:11:03+0000
إيقاف التجنيد الإجباري وإطلاق سراح المعتقلين في منبج بعد احتجاجات شعبية

شفق نيوز/ اجتمع وجهاء العشائر في مدينة منبج، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء ، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة خلال اليومين الفائتين، بخروج سكانها في تظاهرة تطالب بإلغاء التجنيد الإلزامي الذي فرضه الدفاع الذاتي .

وبعد عقد اجتماع موسع لكافة العشائر في مدينة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية ونزولاً عند رغبات الأهالي وحرصاً على حقن الدماء، تم الاتفاق على ثلاث نقاط، وفق نسخة من هذا الاتفاق تحصلت وكالة شفق نيوز عليها.

اولاً .. إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.

ثانياً..  إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الإخيرة

ثالثاُ.. تشكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا بذلك.

وقضى 6 مدنيين وجرح آخرون برصاص قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش"، خلال 48 ساعة الفائتة على خلفية تظاهرات احتجاجية مطالبة بإلغاء التجنيد الإلزامي في الدفاع الذاتي، وفتح استيراد مادة السمنت وزيادة مخصصات منبج من المحروقات .

واتهم مجلس منبج العسكري في بيان صدر يوم أمس، جهات خارجية وداخلية "معروفة" تسعى إلى دفع المنطقة نحو "الفوضى وبث الفتنة"، مستغلة مطالب الناس المحقة.

وتسيطر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على مدينة وريفها فيما تنتشر قوات الحكومة السورية بشكل محدود في بعض النقاط بريف المدينة، في حين تقع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها في شمال غرب المدينة والحكومة السورية جنوب غرب المدينة وصولاً إلى مدينة حلب.

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