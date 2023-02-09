إيقاف "احتفالات" في إقليم كوردستان تضامناً مع تركيا وسوريا

شفق نيوز / ‏أعلنت وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إيقاف جميع الأنشطة الاحتفالية تضامنا مع تركيا وسوريا على خلفية تعرض البلدين لزلزال مدمر حصد أرواح آلاف المواطنين وتسبب بإصابة عشرات الآلاف.

‏وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إيقاف جميع الأنشطة الاحتفالية في المديرية التابعة للوزارة، جاء تضامنا مع عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا".

يشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وجه بإرسال ثلاثة فرق إغاثية إلى تركيا، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، وما خلّفه من آلاف الضحايا، وتسبب بدمار عدد كبير من المباني.

وتشكلت الفرق من وزارتي الداخلية والصحة في حكومة إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية، وبدأت فور وصولها بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة إلى المتضررين.

وأفادت آخر الأرقام الرسمية، التي أعلنتها السلطات التركية والسورية يوم الخميس، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر، إلى أكثر من 19000 شخص، وأكثر من 71 ألف مصاب.