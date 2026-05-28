يقارب 3 أطنان.. نصب أكبر سيخ شاورما في مهرجان بأربيل سعياً لدخول غينيس (صور وفيديو)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، يوم الخميس، نصب سيخ شاورما "كص" ضخم ضمن فعاليات "مهرجان الكص"، بوزن بلغ نحو طنين و750 كيلوغراماً، وسط مساعٍ لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر شيش شاورما.

وأقيم المجسم الغذائي العملاق وسط مدينة أربيل، حيث جذب أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين الذين توافدوا لمشاهدة الحدث والتقاط الصور، في أجواء احتفالية رافقت فعاليات المهرجان.

وقال القائمون على المهرجان إن العمل على إعداد "الكص" استغرق وقتاً وجهوداً كبيرة بمشاركة عدد من الطهاة والعاملين، معربين عن أملهم بدخول موسوعة غينيس وتحقيق رقم قياسي جديد باسم المدينة.