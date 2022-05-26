يعتزم السير مشياً من السليمانية الى بغداد.. سجين سياسي: الاتحادية لم تنصف شريحتنا

شفق نيوز / أعلن ممثل السجناء السياسيين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عزمه التوجه إلى العاصمة بغداد سيراً على الأقدام للمطالبة بحقوق شريحة السجناء السياسيين مقارنة بأقرانهم في الوسط والجنوب، فيما كشف ممثل ضحايا الانفال عن مطالبات مماثلة بانصاف هذه الشريحة ورفع المنحة المالية لها.

وقال ممثل السجناء السياسيون في السليمانية محمد الجاف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدم استجابة حكومتي المركز والاقليم لمطاليبنا سيدفعنا للتظاهر أمام مجلس النواب العراقي في بغداد، وذلك لأننا ظلمنا من نظام صدام حسين الذي كان يمثل نظام المركز ولهذا يجب أن نأخذ حقوقنا من هناك".

وأضاف الجاف "سأتوجه سيراً على الأقدام إلى بغداد كتعبير عن احتجاجي على سوء العدالة بيننا نحن سجناء اقليم كوردستان والسجناء التابعين لحكومة المركز الاتحادية"، مبينا أن "سجناء الوسط والجنوب يتقاضون امتيازات ورواتب تفوق ضعف رواتبنا التي تستقطع بين الحين والآخر".

من جهته أعلن ممثل ضحايا الانفال هيمن محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز في مكتب مجلس النواب العراقي إن "شريحة المؤنفلين تضررت كثيراً ولم تأخذ حقوقها"، مبيناً أنه وفقاً للقوانين والأنظمة سارية المفعول في العراق وكوردستان فان لضحايا الانفال حقوقاً متساوية مع السجناء السياسيين لكننا لم نحصل الا على امتيازات لا تضاهي تضحياتنا".

وأضاف محمد أن "هناك فرق آخر وهو ان ضحايا النظام الدكتاتوري في الوسط والجنوب يأخذون استحقاقات مالية أعلى منا، فهم يأخذون شهرياً قرابة 600 الف دينار بينما نحصل نحن هنا في كوردستان على 200 الف دينار"، مبينا أن "عدد الاسر المؤنفلة يبلغ نحو خمسة الف أسرة لكن لم يستفد من تلك المنحة سوي مئتي اسرة"، محملاً حكومة الإقليم "مسؤولية ما يحصل".

وكان عدد من السجناء السياسيون في السليمانية طالبوا، يوم السبت الماضي 21-5-2022، انصافهم أسوة بباقي السجناء في الوسط والجنوب مهددين بإقامة دعوى قضائية، ودعوا النواب الكورد في البرلمان العراقي الى الضغط على الحكومة الاتحادية لضمان واعادة حقوقهم.