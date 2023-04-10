إيطاليا تؤكد التزامها في دعم قوات البيشمركة

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، شكره لإيطاليا على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى الإقليم كوردستان، فيما جدد وفد عسكري إيطالي التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني، اليوم، قائد القوات الإيطالية في العراق وإقليم كوردستان الكولونيل دانييلي بيزاني، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفق بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم وورد الى وكالة شفق نيوز.

وفي الاجتماع، الذي حضره الكولونيل ستيفانو سلفادوري، القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق وإقليم كوردستان، شكر رئيس الحكومة إيطاليا على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى إقليم كوردستان، كما أعرب عن تمنياته للقائد السابق بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية، كذلك هنأ القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق والإقليم على تسنم عمله.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، وفق البيان، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

وجدد الوفد العسكري الإيطالي التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة، ولا سيّما في مجال التدريب.