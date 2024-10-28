إيطاليا تدعم السليمانية بجهاز متطور للكشف عن سرطان الثدي.. صور

شفق نيوز/ في خطوة لتعزيز إمكانيات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إقليم كوردستان، تسلمت مستشفى هيوا التخصصي لعلاج السرطان في السليمانية اليوم الاثنين، جهازاً متطوراً لتشخيص المرض، والذي تم تقديمه من قبل فريق التعاون العسكري المدني الإيطالي (CIMIC).

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، اللواء الركن بختيار محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تعاون مشترك بين إيطاليا وكردستان يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في الإقليم ودعم جهود التشخيص المبكر للأمراض.

وشهد حفل الاستلام مشاركة محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، الذي أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الجهاز يمثل إضافة هامة للبنية الصحية في المحافظة، خاصة في مجال تشخيص سرطان الثدي الذي يتزايد فيه الاحتياج إلى الأجهزة المتقدمة.

وأضاف أن هذه المبادرة تبرز الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين السليمانية والفريق الإيطالي، وخاصةً في دعم القطاع الصحي بتكنولوجيا حديثة ترفع من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

كما أبدى محافظ السليمانية شكره للفريق الإيطالي، مشيراً إلى أن التعاون مع فريق (CIMIC) يساهم في توفير معدات طبية متطورة تخدم صحة المواطنين.

ويعكس هذا المشروع شراكة عملية، بعيداً عن الطابع الرسمي أو البروتوكولي، تركز على تعزيز القدرات الطبية المحلية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة في الإقليم.