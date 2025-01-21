إيطاليا تبدي لنيجيرفان بارزاني اهمية "كبيرة" لتعزيز التعاون مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، القنصل العام الإيطالي الجديد في إقليم كوردستان توماسو سانسوني.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني ابدى الاستعداد التام لدعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح القنصل الايطالي الجديد.

من جانبه، أكد القنصل العام الإيطالي الجديد، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وتعزيز التعاون المتبادل بينهما في كافة المجالات.

كما جرت مناقشة أهم مجالات العلاقات الإيطالية مع العراق وإقليم كوردستان، وكذلك الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان رئاسة الاقليم.