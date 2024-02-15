يضم 300 قطعة أثرية.. افتتاح متحف تاريخي وتراثي في زاخو (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آثار زاخو المستقلة، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، افتتاح متحف تاريخي وتراثي فريد في المنطقة يضم أكثر من 300 قطعة أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، معتبرة إياه خطوة هامة نحو الحفاظ على التراث الثقافي للإدارة.

وقال مدير آثار زاخو، محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المتحف ينقسم إلى قسمين الأول يركز على الجوانب التاريخية، بينما يتناول الثاني الجوانب الفلكلورية، ويضم القسم التاريخي مجموعة متنوعة من القطع الاثرية التي تمتد تواريخها منذ ما قبل 10 آلاف سنة قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي الحديث".

من جانبه، ذكر المشرف على إدارة زاخو، كهودار شيخو، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، الذي حضرته الوكالة، أن الهدف من المتحف هو جمع وعرض تراث المدينة وتاريخها بالإضافة إلى جذب السياح".

ودعا شيخو، أهالي زاخو، إلى "التعاون مع إدارة المتحف من خلال تقديم القطع الأثرية والتراثية التي يحتفظون بها في منازلهم"، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 موقعاً أثرياً في مدينة زاخو، وأن الإدارة تعمل حاليا على ترميم وصيانة عدد منها.