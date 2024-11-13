يصور ضحاياه ويبتزهن.. أسايش أربيل تعتقل "صائغ الذهب المخادع"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، القاء القبض على مستخدم حساب باسم (زيرنكري سان) على شبكة التواصل الاجتماعية (سناب جات)، يقوم بابتزاز ضحاياه من النساء بعد إغرائهن وادعائه بأنه يعمل في صياغة الذهب.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش أربيل ألقينا القبض على (ع، م، ع) حيث قام بإنشاء حساب باسم (زيرنكري سان) على شبكة التواصل الاجتماعية (سناب جات) وقام بالتواصل مع مجموعة من النساء مدعيا بان لديه محل للتجارة بالذهب".

ولفت إلى أن المتهم "قام بانشاء العلاقة مع بعضهن وسجل فيديوهات لهن تحت التهديد، وطالبهن بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشره للفيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعية (تيك توك) وقام بنشر بعض المقاطع للسيدات اللواتي لم يدفعن ولم يلبين طلبه".

وبينت المديرية، أن "المتهم لا يمتهن مهنة الصياغة من الأساس"، مطالبة "كل مواطن لديه دعوى قانونية ضده أن يتواصل مع مديريتنا".