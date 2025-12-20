يستمر 10 أيام .. أربيل تحتضن مهرجاناً كبيراً بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية

شفق نيوز - أربيل

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، أن المحافظة أنهت استعداداتها لإقامة مهرجان بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية قرب قلعة أربيل الأثرية وقضاء "عنكاوا" ذات الغالبية المسيحية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة الماضية أُجريت استعدادات جيدة من ناحية تهيئة أجواء جميلة لمواطنينا في اربيل كباقي عواصم ومدن العالم"، مؤكدا أن "أعداداً كبيرةً تقصد اربيل في العطل والمناسبات والاعياد".

وأشار الى وضع خطة أمنية وخدمية لمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية، منوها الى الاستعداد للمهرجان الذي يستمر لمدة 10 ايام يشمل تدشين السوق السنوي لهذه المناسبة سيتم افتتاحه مساء اليوم، اضافة تهيئة الأجواء للاحتفالات وإقامة نشاطات فنية في مركز المدينة، مع البدء بمهرجان قضاء "عنكاوا" الذي يستمر 10 أيام ايضاً.