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يستفيد منها نحو 25 ألف شخص.. اكثر من 100 مصنع مهدد بالاغلاق في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-01T12:44:33+0000
يستفيد منها نحو 25 ألف شخص.. اكثر من 100 مصنع مهدد بالاغلاق في كوردستان

شفق نيوز/ نبهت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الاثنين، الى اكثر من ان 100 مصنع في اقليم كوردستان مهدد بالإغلاق بسبب عدم تقديم التسهيلات اللازمة لاصحابها لمواصلة الانتاج.

وقال رئيس الغرفة، سيروان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 100 مصنع في الإقليم، يعمل بها 5000 شخص ويستفيد منها نحو 20 ألف شخص، ستغلق أبوابها في حال لم تحصل على التسهيلات الحكومية".

وبين أن "على حكومة إقليم كوردستان رفع الرسوم الجمركية على المواد الخام حتى تتمكن المصانع المحلية من منافسة السلع المستوردة، والآن بعد أن ألغت الحكومة الضرائب والتعريفات على مواد التنظيف يجب أن تفرض ضرائب وجمارك على المنتجات المستوردة".

وأوضح محمد أن "أكثر من 80% من منتجات مصانع إقليم كوردستان تصدر إلى مدن وسط وجنوب العراق".

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