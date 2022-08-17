يستخدمون "الفضلات البشرية".. دهوك تعتقل رجلاً ونجليه بتهمة ممارسة "السحر والشعوذة"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، القاء القبض على رجل ونجليه بتهمة ممارسة اعمال السحر والشعوذة باستخدام "الفضلات البشرية" في اعمالهم.

وقال المتحدث باسم المديرية هيمن سليمان في مقطع مصور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن اعتقال المتهمين جرى في نقطة امنية في ناحية روفياوا، وتمت إحالتهم الى مركز شرطة الناحية لاستكمال التحقيقات والاجراءات القانونية ومن بعدها الى المحكمة ليلاقوا جزاءهم".

واوضح سليمان ان "المتهمين الثلاثة استخدموا العديد من الاشياء المختلفة والفضلات البشرية لممارسة اعمالهم السحرية وخدعوا بها العديد من الاشخاص"، مطالبا المواطنين بأن "يكونوا اكثر وعياً لكي لا يقوم مثل هؤلاء الاشخاص بخداعهم".