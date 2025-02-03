يستخدمها لـ"مشاويره" اليومية.. شرطة أربيل تطيح بسارق سيارات يحتفظ بسرقاته

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على لص سرق عدة سيارات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على لص بتهمة سرقة خمس سيارات خلال أقل من شهر في عدة أحياء من مدينة أربيل".

وأضاف أن "المتهم كان يحتفظ بكل سيارة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث كان يستخدمها لأغراضه اليومية، ثم يتركها بعد نفاد الوقود أو تعرضها لعطل".

وتابعت أن "مديرية الشرطة تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة، من تحديد هوية المتهم في هذه الجرائم، وبعد الحصول على الموافقة القانونية من الجهات القضائية المختصة، تم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة".