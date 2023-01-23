يرتدي أفرادها زياً عسكرياً.. اسايش السليمانية يطيح بعصابة مختصة بالسرقة

شقق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم الاثنين، القاء القبض على عصابة مختصة بالسرقة يرتدي أفرادها زياً عسكرياً بعد نحو 8 ايام على سرقتهم عجلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بتاريخ 15/1/2023، سرقت عجلة (تويوتا هايلوكس) في السليمانية، وبعد ابلاغ مديرية اسايش السليمانية واجراء تحقيق شامل للتعرف على الفاعلين اعتقلت قواتنا بتاريخ 21/1/2023، جميع أفراد العصابة في مديريتي السليمانية وسيد صادق".

واضافت ان "المتهمين كانوا يرتدون زياً عسكرياً ويحملون أسلحة غير مرخصة"، موضحة انهم "لهم سوابق في العديد من السرقات الأخرى".

وتابعت، "بالإضافة إلى سرقة السيارة، قام افراد العصابة باستبدال لوحات الترخيص والشكل الخارجي وبعد القبض عليهم والاستيلاء على السيارة تم تقديم جميع أعضاء العصابة إلى العدالة"، مؤكدة "إعادة المركبة إلى صاحبها".