يرتدون الأكفان ويحملون التوابيت.. سكان دربندخان يغلقون طريق الموت

شفق نيوز/ تظاهر المئات من سكان قضاء دربنديخان في اقليم كوردستان، اليوم السبت، احتجاجا على تلكؤ انجاز طريق "دربندخان - السليمانية" وكثرة حوادثه المميتة، مؤكدين أن فرص النجاة في الطريق لا تتجاوز 50%.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين ارتدوا الأكفان ووضعوا التوابيت في الطريق كرسالة احتجاجية على تردي الطريق وتحوله الى مقابر لحصد الأرواح يوميا بسبب تلكؤ إنجازه منذ سنوات.

وأغلق المتظاهرون نفق دربندخان، مطالبين بالإسراع باستكمال الممر الثاني للطريق وإصلاح اضراره ، لإنقاذ المواطنين من موت محقق، مبينين أن الطريق يشهد عشرات الحوادث والوفيات شهريا.

وبين المتظاهرون لوكالة شفق نيوز، ان العمل بالطريق متوقف منذ 2017 بسبب المشاكل المالية ورغم إعادة العمل بالطريق مؤخرا إلا أن مراحل الإنجاز بطيئة جدا.

وبينوا ان حكومة الإقليم تصرف الأموال أسبوعيا للشركة المنفذة الا ان الشركة لا تنفق الأموال لتسريع مراحل الإنجاز بل تعتبرها ديون مترتبة على الجهات الحكومية مشيرين الى ان عدد الاليات العاملة سابقا في الطريق 70 الية يوميا فيما لا تتجاوز الآليات الحالية 9 فقط وبنسب انجاز متدنية وغير مجدية رغم مخاطر الطريق.