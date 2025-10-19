"يربط أربيل بالسليمانية".. دخول طريق "كومسبان - سماقولي" للخدمة

شفق نيوز- أربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، تدشين مشروع طريق "كومسبان - سماقولي" المزدوج، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها مسؤولين وممثلين عن الشركة المنفذة.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال المراسم، وفق بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسيرة التنمية والبناء في الإقليم مستمرة ولم تتوقف"، مؤكداً أن "الحكومة واجهت العديد من الأزمات والعقبات، إلا أن الإرادة الصلبة والإخلاص الوطني مكّنا الإقليم من مواصلة إنجاز المشاريع الخدمية".

واشاد بجهود الشركة المنفذة (هيمن كروب)، بقدرتها على إنجاز المشروع الحيوي بأفضل المواصفات وفي وقت قياسي، معتبراً أن هذا الإنجاز جاء إيفاءً بعهد آخر قُطع للمواطنين، وهو دليل جديد على قدرة الكوادر المحلية على تنفيذ المشاريع الكبرى.

وأوضح بارزاني، أن "هذا الطريق، الذي يمثل جزءاً من مشروع أوسع، سيسهم بشكل كبير في ربط محافظة أربيل بمحافظة السليمانية وإدارة رابرين المستقلة، مروراً بسد كومسبان"، مضيفاً أن "من شأن المشروع تسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن دوره في تقليل نسب الحوادث المرورية".

وأكد رئيس الحكومة، ضرورة التزام المواطنين الكامل بإرشادات السلامة المرورية الصادرة عن وزارة الداخلية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مجدداً الدعوة إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على نظافة وبيئة كوردستان.

كما أشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يلوث البيئة، موضحاً أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة رئيسية متكاملة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية مهمة.

وختم بارزاني، حديثه بالتأكيد على وجود العديد من الخطط والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ لتطوير قطاع السياحة في عموم الإقليم، بما يعود بالنفع الاقتصادي على المواطنين والزوار، ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار لكوردستان.

ويمتد الطريق الاستراتيجي الجديد بطول 22 كيلومتراً، وبلغت تكلفته الإجمالية 210 مليارات دينار، وقد أُنجز بالكامل خلال فترة زمنية قياسية مدتها عام واحد، وفقاً للتصريحات الحكومة داخل الإقليم.