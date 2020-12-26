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إيران: إقليم كوردستان يستأنف عبور المسافرين من منفذ حدودي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-26T09:59:38+0000
إيران: إقليم كوردستان يستأنف عبور المسافرين من منفذ حدودي

شفق نيوز/ أعلن "فريد حق بناه" مدير عام جمارك منفذ "باشماخ" في مدينة مريوان الحدودية (غرب البلاد) يوم السبت استئناف عبور المسافرين من اقليم كوردستان العراق عبر هذا المنفذ الحدودي الى إيران اعتبارا من اليوم السبت ووفقا للبروتوكولات الصحية.

و أشار "حق بناه" في مقابلة مع الوكالة الرسمية الايرانية "ارنا" إلى التعليمات الخاصة بإغلاق المعابر الحدودية في إقليم كوردستان العراق مع إيران، موضحا أن دخول المسافرين من كلا الجانبين، منع قبل يومين من أجل السيطرة على فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأضاف أن وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق، سمحت اليوم بفتح منفذ باشماق الحدودي أمام عبور المسافرين الى إيران اعتبارا من اليوم السبت وفقا للبروتوكولات الصحية السابقة.

واعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الخميس حظر السفر الى عدد من الدول تفشى بها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقررت الوزارة في بيان أول أمس ، منع سفر مواطني الاقليم الى 8 دول، وهي: بريطانيا، افريقا الجنوبية، استراليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان.

ومن ضمن القرارات منع قدوم المسافرين من تلك البلدان المومأ اليها باستثناء البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية.

وكذلك يتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المواطنين العراقيين الوافدين من تلك الدول.

واغلاق المنافذ الحدودية الاتية: حاج عمران، باشماخ، برويزخان امام حركة السائحين.

ومنع اقامة التجمعات، والمؤتمرات، والاجتماعات والحفلات.

وتدخل تلك الاجراءات حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ 24 – 12 – 2020، وستستمر لغاية 15 – 1 – 2021.

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