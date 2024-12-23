إيران: آفاق العلاقات المستقبلية مع إقليم كوردستان "مشرقة للغاية"

شفق نيوز/ أشاد القنصل العام الإيراني الجديد في أربيل، فرامرز أسدي، يوم الاثنين، بالعلاقات التي وصفها بالقوية بين إيران وإقليم كوردستان، فيما قال إن آفاق العلاقات المستقبلية بين الجانبين "مشرقة للغاية".

جاء ذلك خلال تقديمه نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، سفين دزة ئي، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأشار أسدي في اللقاء إلى الأسس الثقافية والعرقية واللغوية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القوية بين إيران وإقليم كوردستان، مبيناً أن آفاق العلاقات المستقبلية بين الجانبين "مشرقة للغاية".

وأعرب أسدي عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة وهي تطوير وتقدم العلاقات بين الجانبين في ظل التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

بدوره، هنأ مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان القنصل العام الإيراني الجديد في أربيل وتمنى له التوفيق في أداء مهامه.