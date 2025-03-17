إيران.. إدانات لصدور حكم الإعدام بحق ناشطة كوردية مؤثرة

شفق نيوز/ أعرب ناشطون حقوقيون وسياسيون، يوم الاثنين، عن قلقهم إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية الكوردية الإيرانية، وريشه مرادي، بعد اعتقالها منذ أكثر من عام ونصف العام، كما أدانوا صدور هذا الحكم.

ووفقًا لبيان وقّعه 247 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، فإن مرادي، التي مضى على اعتقالها أكثر من عام ونصف العام، "تواجه الآن حكمًا بالإعدام، وهناك احتمال أن يتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وأشار الموقّعون على البيان إلى أن "وريشه مرادي قضت خمسة أشهر في الحبس الانفرادي، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وبعد ذلك تم الحكم عليها بالإعدام من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عن نفسها".

وأكد الناشطون، أن "وريشه مرادي لعبت دورًا كبيرًا في تمكين النساء وتوعيتهن في مناطق كوردستان العراق وسوريا، من خلال وجودها في تلك المناطق"، مشددين على أن "هذا الحكم ليس فقط ضد وريشه مرادي، بل هو حكم ضد جميع النساء الإيرانيات".

وفي الأشهر الأخيرة، طالب عدد كبير من النشطاء المدنيين والسياسيين، بالإضافة إلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بإلغاء أحكام الإعدام فورًا، خاصة تلك الصادرة بحق ثلاث نساء كوردستان معتقلات، وهن "وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي".

وأشاروا إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث نساء كورديات، على سبيل المثال، وأكثر من 50 سجينًا سياسيًا وسجين رأي، وآلاف السجناء المحكومين بقضايا تتعلق بالمخدرات.