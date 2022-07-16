إيران تقطع مياه "الزاب الصغير" وتتسبب بشح مياه في بلدة كوردية

شفق نيوز/ اقدمت ايران، اليوم السبت، على قطع مياه نهر الزاب الصغير، الأمر الذي تسبب بشح مياه لقسم كبير من منطقة قلعة دزه بإدارة رابرين بإقليم كوردستان.

وقال قائممقام قضاء بشدر بكر بايز في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطع مياه الزاب الصغير من مصدره في ايران تسبب بمشكلة لتوزيع الماء في حدود قلعة دزه، متوقعاً، "حل المشكلة قريبا وتوزيع المياه مجدداً".

وأشار بايز إلى أنه "على الرغم من اعتماد 90‎% من؜ أحياء المدينة على ماء الزاب الا ان السلطات المحلية توفر الماء عن طريق خزن بعض المياه وحفر الآبار لتكرار المشكلة سنويا في فصل الصيف".

ونوه قائممقام قلعة دزه الى انه "بامكان مشروع استراتيجي واحد حل مشكلة مياه الشرب لادارة رابرين ومعظم المناطق الاخرى في الاقليم"، موضحا أن "ذلك يتجلى في اقامة سد دكلة في قلعة دزه الذي مازال في طور التخطيط ولم تتخذ أي إجراءات عملية لتنفيذه لحد الان".

ويعاني العراق من "حرب مياه" تشنها ضده دول المنبع إيران وتركيا التي تغذي نهريّ دجلة والفرات اللذان يعدان مصدران أساسيان للمياه في العراق، وسبق وأن صرح مسؤولون عراقيون في الحكومة الاتحادية وكذلك في إقليم كوردستان بأن إيران وتركيا تستخدمان "سلاح المياه" للضغط على العراق.

وفي مناسبات عدة، أكد المسؤولون العراقيون المعنيون بملف المياه أن إيران قطعت روافد المياه التي تغذي نهر دجلة ابتداءً من الزاب الأسفل في كركوك مروراً بنهر سيروان في ديالى وصول إلى وسط وجنوب العراق.