إيران تعلن حجم تبادلها التجاري مع كوردستان وتدعو شركات الإقليم للمشاركة في "اضخم" معرض

شفق نيوز/ أعلن القنصل الايراني في السليمانية محمد محموديان، يوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران بلغ أكثر من ملياري دولار خلال 6 أشهر.

ودعا محموديان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، جميع الشركات والمستثمرين في السليمانية وإقليم كوردستان للمشاركة في المعرض التجاري والاقتصادي الذي سيقام في طهران مطلع الشهر المقبل، وقال إن "إيران وإقليم كوردستان يسعيان الى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين من خلال الحدود الرابطة بين الطرفين والتي تقدر بنحو 580 كيلومتراً ضمن ستة منافذ حدودية".

واضاف ان "الجمهورية الإسلامية في إيران أنهت استعداداتها لإقامة أضخم معرض تجاري في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة كبريات الدول والشركات ومن هنا نقدم دعوة رسمية باسم الجمهورية الإسلامية الايرانية لجميع الشركات والمستثمرين في السليمانية وإقليم كوردستان للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الكبير".

وأوضح محموديان أنه "خلال النصف الأول من هذا العام كان حجم التبادل التجاري بين الاقليم وإيران يقدر بنحو مليارين ونصف مليار دولار ونسعى الآن لزيادة هذا المقدار من خلال إقامة معارض وأعمال مشتركة أخرى".

وعن التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الكورد الراغبين بالاستثمار في إيران أكد القنصل الايراني ان "إحدى أسباب وجودنا في السليمانية هو لتسهيل متطلبات المستثمرين من كلا الجانبين ونحن على أتم الاستعداد لتسهل كافة المتطلبات الاستثمارية".