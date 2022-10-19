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إيران تعتقل شاعراً كوردياً شهيراً في طهران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-19T14:43:28+0000
إيران تعتقل شاعراً كوردياً شهيراً في طهران

شفق نيوز/ كشفت منظمة هنگاو المعنية بحقوق الانسان، يوم الاربعاء، اعتقال شاعر كوردي من قبل السلطات الإيرانية. 

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الايرانية قامت يوم الاثنين الماضي باعتقال الشاعر الكوردي بهروز ياسمي في طهران ". 

واضاف البيان ان "الشاعر ينحدر من مدينة ايلام الايرانية وقد تم اعتقاله أثناء تواجده في عمله بطهران، دون توضيح من السلطات الايرانية عن أسباب الاعتقال".

وكانت السلطات الايرانية قد اعتقلت الفنان الكوردي عزيز ويسي قبل نحو يومين، بعد نشره اغنية يؤيد فيها التظاهرات في إيران.

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