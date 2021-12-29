إيران تطلق مياه الزاب الصغير والاسايش تحذر الأهالي

شفق نيوز/ اطلقت ايران، يوم الاربعاء، مياه نهر الزاب الصغير النابع من اراضيها الى اقليم كوردستان، الامر الذي ادى الى ارتفاع مناسيب المياه في حدود قضاء بشدر بمحافظة السليمانية.

وجاء في بيان لاسايش ادارة رابرين، ورد لوكالة شفق نيوز، انها تحذر الاهالي في حدود المنطقة، مشيرا الى ان ايران قامت مساء الاربعاء، باطلاق مياه نهر الزاب الصغير من سد كولسه في منطقة سردشت.

واضاف البيان انه لذلك فان الاسايش تحذر المواطنين من الاقتراب من نهر الزاب الصغير في حدود قضاء بشدر او سكان القرى التي تقع على النهر ان ينتبهوا خشية وقوع اية حوادث غير مرغوب فيها.