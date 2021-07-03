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إيران تستأنف حركة المسافرين في معبر مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-03T07:24:34+0000
إيران تستأنف حركة المسافرين في معبر مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن "مراد علي تاتار" حاكم مدينة قصر شيرين (غرب ايران) عن رفع الحظر المفروض على حركة المسافرين من الحدود الرسمية لبرويزخان مع إقليم كوردستان العراق اعتبارا من اليوم السبت، حيث استؤنف دخول وخروج المسافرين من هذه الحدود الالتزام بالبروتكولات الصحية.

ونقلت وكالة "ايرنا" الرسمية عن "تاتار" قوله،  أن إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بسبب مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه اعتبارا من اليوم، وفقا لقرار اللجنة للوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال أن المسافرين الذين ينوون السفر إلى إقليم كوردستان العراق بامكانهم التوجه إلى هذه الحدود مباشرة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر لأخذ ترخيص من قائمقامية قصرشرين لاجتياز الحدود .

وصرح حاكم مدينة قصرشيرين، أن كل المسافرين يخضعون للفحص الطبيي عند نقطة الصفر الحدودية وقبل عبور الحدود ليتم التأكد من خلوهم من الأمراض الفيروسية وخاصة كورونا، حيث يمنع المرضى من دخول البلاد.

وتابع تاتار قائلا ان إلغاء قيود عبور المسافرين، مخصص فقط لحدود برويزخان، وما تزال حركة المسافرين من حدود خسروي الرسمية محظورة ويمنع عبور المسافرين بأي شكل من الأشكال.

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