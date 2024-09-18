إيران تستهدف إقليم كوردستان بـ"ثلث" صادراتها عبر غرفة تجارة مشتركة

شفق نيوز/ أعلن عضو في غرفة التجارة المشتركة بين العراق وايران، يوم الأربعاء، عن الرغبة في تأسيس غرفة تجارة مشتركة مع اقليم كوردستان.

ونقل تقرير لوكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، عن عضو الهيئة الادارية لغرفة التجارة المشتركة بين العراق وايران محمد هولاكو وهو نائب مدير غرفة تجارة سنندج الايرانية، قوله، إن ما بين 25- 30% من مجموع الصادرات الايرانية تذهب الى اقليم كوردستان، لذلك يجب ايلاء اهتمام خاص بهذه المنطقة، حسب تعبيره.

وأشار هولاكو، إلى أن إحدى أولويات الغرفة في دورتها الحالية تشكيل غرفة تجارة مشتركة مع اتحاد الغرف التجارية في اقليم كوردستان او تأسيس لجنة مشتركة في هذا المجال، منوها الى ان الخلافات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اصبحت سببا في الازدواجية في مجال التبادل التجاري.

وأضاف هولاكو، أن تشكيل غرفة تجارة مشتركة بين ايران واقليم كوردستان سيكون بلا شك سببا في تقديم المزيد من التسهيلات والتنسيق في التبادل التجاري بين الجانبين.